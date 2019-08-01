Стало известно об успешной операции российского спецназа против боевиков в Идлибе

Российский спецназ провел успешную засаду против группы боевиков на юге провинции Идлиб в Сирии, сообщили СМИ со ссылкой на источник в армии.

По данным военного источника, российский спецназ забрался в тыл боевиков на юге Идлиба и напал на группу террористов из группировки «Сукур аш-Шам», сообщает Al-Masdar News.

Сообщается, что спецназ устроил засаду в городе Иджаз, удерживаемом боевиками. Были ликвидированы 11 членов группировки.

Портал отмечает, что российский спецназ редко проводит подобные атаки, но на этот раз появилась информация о местонахождении боевиков.