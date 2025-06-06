Премьер Индии открыл самый высокий железнодорожный мост мира

Tекст: Дмитрий Зубарев

Премьер-министр Нарендра Моди торжественно открыл движение по самому высокому железнодорожному мосту в мире через реку Чинаб в Джамму и Кашмире, передает ТАСС.

Мост впервые связал регион железнодорожным сообщением с остальной территорией страны. По словам Моди, этот проект стал символом единства Индии и важным шагом к развитию транспортной инфраструктуры и туризма.

Сооружение расположено в предгорьях Гималаев. Высота моста над руслом реки составляет 359 метров, а над средним уровнем воды – не менее 322 метров, что является мировым рекордом для подобных объектов. Длина конструкции – 1,3 километра, а центральный пролет достигает 467 метров. Для монтажа основного пролета использовался самый длинный в мире кабельный кран.

Мост рассчитан на устойчивость к землетрясениям и порывам ветра до 74 метров в секунду. Открытие объекта задержалось относительно первоначального графика из-за пандемии коронавируса и других причин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о продолжении операции «Синдур» и обозначил решимость противостоять террористической угрозе на территории Пакистана.