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Суд отправил под домашний арест экс-полицейского по делу о взятке от Ura. ru
Суд отправил под домашний арест экс-полицейского по делу о взятке от Uraru
Ленинский райсуд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий.
Суд постановил оставить Карпова под домашним арестом до 4 августа включительно. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что Карпов ранее был уволен из полиции по отрицательным мотивам и больше не сможет работать на госслужбе, передает ТАСС.
Следственные органы также предъявили обвинение редактору свердловской редакции Ura.ru Денису Аллаярову в даче взятки должностному лицу. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, мера пресечения для Аллаярова будет выбрана 6 июня. В суд поступили два ходатайства следствия о мере пресечения Аллаярову, который обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ.
Ранее начальнику уголовного розыска одного из отделений полиции Екатеринбурга Андрею Карпову предъявили обвинение в превышении полномочий и получении взятки от сотрудника Ura.ru.
Против редактора свердловского отделения издания Ura.ru Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу.
В четверг журналистов Ura.ru задержали по подозрению в приобретении сведений криминального характера у сотрудников полиции.
Работа редакции Ura.ru в Екатеринбурге была остановлена после обысков и задержания сотрудников.