Суд отправил под домашний арест экс-полицейского по делу о взятке от Ura. ru

Суд отправил под домашний арест экс-полицейского по делу о взятке от Uraru

Tекст: Вера Басилая

Суд постановил оставить Карпова под домашним арестом до 4 августа включительно. В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области сообщили, что Карпов ранее был уволен из полиции по отрицательным мотивам и больше не сможет работать на госслужбе, передает ТАСС.

Следственные органы также предъявили обвинение редактору свердловской редакции Ura.ru Денису Аллаярову в даче взятки должностному лицу. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области, мера пресечения для Аллаярова будет выбрана 6 июня. В суд поступили два ходатайства следствия о мере пресечения Аллаярову, который обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ.

Ранее начальнику уголовного розыска одного из отделений полиции Екатеринбурга Андрею Карпову предъявили обвинение в превышении полномочий и получении взятки от сотрудника Ura.ru.

Против редактора свердловского отделения издания Ura.ru Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу.

В четверг журналистов Ura.ru задержали по подозрению в приобретении сведений криминального характера у сотрудников полиции.

Работа редакции Ura.ru в Екатеринбурге была остановлена после обысков и задержания сотрудников.