Полицейского в Екатеринбурге обвинили в получении взятки от сотрудника Ura.ru

Начальника уголовного розыска в Екатеринбурге обвинили в получении взятки от Ura.ru

Tекст: Вера Басилая

Начальнику отдела уголовного розыска одного из отделений полиции Екатеринбурга Андрею Карпову предъявлено обвинение по статье о получении взятки и превышении полномочий, передает РИА «Новости». По данным пресс-службы судов Свердловской области, Карпов обвиняется по части третьей статьи 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст.286 УК РФ.

В пятницу Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения для Карпова, а также для редактора свердловской редакции Ura.ru Дениса Аллаярова, которому вменяют дачу взятки. Процесс по Аллаярову назначен на 16.00 по местному времени (14.00 мск).

Ранее силовые структуры провели обыски в офисе Ura.ru, изъяли технику и документы. Оперативные действия связаны с подозрениями в покупке оперативной сводки ГУМВД и ее использовании для подготовки материалов издания. Были задержаны трое сотрудников, включая Аллаярова. После допроса всех отпустили.

Союз журналистов России выразил поддержку сотрудникам Ura.ru, подчеркнув недопустимость силового давления на прессу.

Против редактора свердловского отделения издания Ura.ru Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу.

В четверг журналистов Ura.ru задержали по подозрению в приобретении сведений криминального характера у сотрудников полиции.

Работа редакции Ura.ru в Екатеринбурге была остановлена после обысков и задержания сотрудников.



