Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.2 комментария
СК заподозрил журналистов Ura.ru в покупке сведений у полиции
Журналисты Ura.ru были задержаны по подозрению в приобретении сведений криминального характера у сотрудников полиции, сообщают Telegram-каналы.
Журналистов информационного агентства Ura.ru подозревают в покупке у полицейских данных, связанных с криминалитетом, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Екатеринбурге журналиста издания Ura.ru Сергея Бодрова, передает ТАСС.
По информации агентства, он подозревается в незаконном использовании персональных данных, которые редакция якобы приобретала у представителей силовых структур.
В правоохранительных органах сообщили, что, кроме Бодрова, задержаны свердловский редактор Ura.ru Денис Аллаяров и журналистка Анна Салымская.
Журналистов увезли на допрос к следователям после проведения обысков по адресам их проживания. Ожидается, что после допроса следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, работа редакция Ura.ru в Екатеринбурге была временно остановлена после обысков. В правоохранительных органах сообщили, что следователи пришли с обыском в офис издания