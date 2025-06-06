В ЕАО представили проект железнодорожного комплекса между Россией и Китаем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Проект строительства трансграничного железнодорожного перевалочного комплекса «Союз» между Россией и Китаем представили в Еврейской автономной области, передает РИА «Новости». Комплекс разместят возле пограничного перехода Нижнеленинское – Тунцзян на мосту через Амур; проект сопровождается фондом «Росконгресс» несколько лет.

Соглашения о реализации подписывались в 2023 и 2024 годах на Восточном экономическом форуме компаниями «Объединенная нефтегазовая корпорация» и «Корпорация Сюань Юань по индустриальному развитию». Как отметил советник президента Антон Кобяков, «реализация проекта внесет значительный вклад в развитие торговых отношений России и Китая, обеспечит равные условия экспорта и импорта для обеих сторон».

Временно исполняющая обязанности губернатора ЕАО Марина Костюк подчеркнула, что привлечение инвесторов повысит поступления в бюджет, модернизирует транспортную инфраструктуру и улучшит жизнь жителей региона. В рамках проекта с российской стороны появятся нефтегазохимический и универсальный перегрузочный терминалы, контейнерные и зерновые площадки, а также жилой городок. В Китае построят терминалы для опасных грузов и удобрений, а также другую инфраструктуру.

Планируется, что общий объем инвестиций в развитие примостовой зоны составит около 115 млрд рублей. Ряд объектов комплекса «Союз» будет построен к 2030 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, канатную дорогу между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ планируют запустить в 2026 году. Губернатор Амурской области назвал сроки открытия пассажирского пункта пропуска на мосту через Амур. Первый грузовой поезд прибыл в Россию из Китая по мосту через реку Амур.