Обнародованы ценовые предпочтения россиян при покупке вина

Tекст: Денис Тельманов

Большинство россиян предпочитают покупать вино объемом 0,75 литра стоимостью до 600 рублей, доля продаж этого сегмента составляет 94% от общего объема, передает ТАСС. В Росалкогольтабакконтроле отметили, что тенденция меняется: все больше потребителей выбирают вина более высокого ценового сегмента и продукции небольших фермерских хозяйств, которые производят уникальные напитки и формируют рыночные тренды.

Согласно данным ведомства, в 2024 году количество розничных точек продаж вина превысило 247 тысяч, из которых 83,9% – магазины, а 16,1% – кафе и рестораны. За последние четыре года производство вина выросло на 12,4%, игристых вин – более чем на 36%, а ликерного вина – на 10%.

Доля отечественной винодельческой продукции на полках магазинов увеличилась с 11,3% в 2021 году до 13,6% в 2025 году. В структуре розничной продажи по итогам 2024 года на российское вино пришлось 31,1 млн дал (64,8%), игристое – 15,8 млн дал (32,9%), ликерное – 1,1 млн дал (2,3%). В ведомстве подчеркнули: «Наши потребители все чаще отдают предпочтение вину отечественных производителей, при этом уровень качества российского вина стремительно растет».

В 2024 году при первичной переработке винограда использовалось 195 сортов, самыми популярными стали Ркацители, Молдова, Каберне Совиньон, Шардоне, Рислинг рейнский, Мерло, Алиготе и другие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заведения общепита в жилых домах Петербурга обязали соблюдать новые правила для продажи алкоголя, включая отдельный вход и штат сотрудников.

Более половины россиян готовы одобрить старт новой антиалкогольной кампании и поддерживают ужесточение мер против алкоголизма. Эксперты констатируют резкое падение импорта иностранного вина, рост внутреннего производства всех видов вин и увеличение экспорта алкоголя из России.