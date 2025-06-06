К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?0 комментариев
В Русской общине Молдавии заявили о росте антироссийских настроений из-за закрытия Русского дома
Инициатива правительства Молдавии по закрытию Русского дома в Кишиневе приведет к усилению антироссийских настроений в обществе, сообщил зампредседателя правления Русской общины Михаил Сидоров.
По его словам, решение властей Молдавии о закрытии Русского дома может привести к росту антироссийских настроений и усугубить политическую и межэтническую напряженность, передает ТАСС.
Он отметил, что такое решение властей является политическим шагом, после которого страна может столкнуться с политической нестабильностью.
Сидоров также заявил, что межэтническая нестабильность в этом случае практически неизбежна, так как часть общества будет спровоцирована на антироссийские действия, а местные СМИ будут активно участвовать в этом процессе.
Ранее посольство России назвало цинизмом планы Молдавии закрыть Русский дом.