Мировые цены на нефть умеренно снизились на сдерживающих факторах

Tекст: Мария Иванова

Цена августовских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.24 снижалась на 0,37% – до 65,1 доллара за баррель, а июльских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,39%, до 63,12 доллара, передает РИА «Новости».

«Когда макроэкономическая ситуация успокоилась, вероятность вызванного паникой резкого падения цен снизилась. А с приближением сезона максимального спроса на фоне сохраняющихся геополитических рисков падение нефтяных цен кажется ограниченным», – цитирует Bloomberg аналитика Dadi Futures Хуана Ваньчжэ.

Накануне состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, после которого Трамп заявил, что переговоры с Китаем по урегулированию торговых разногласий «немного сбились» с курса. Он добавил, что стороны обсудили дальнейшие контакты и вскоре запланирован новый раунд переговоров с участием главы минфина США Скотта Бессента, министра торговли Говарда Латника и торгового представителя США Джеймисона Грира.