Засевшие в Идлибе боевики нарушили режим прекращения огня в Сирии

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, за последние сутки зафиксированы обстрелы провинций Хама и Алеппо со стороны боевиков на территории идлибской зоны деэскалации, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

«Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований», – приводит ТАСС слова генерала.

Так, по его данным, «за прошедшие сутки на территории идлибской зоны деэскалации зафиксировано два нарушения режима прекращения боевых действий». В частности, «боевики открывали огонь по населенным пунктам Карутия провинции Хама и Суккария провинции Алеппо».

Генерал подчеркнул, что российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и «встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах».

Накануне Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из Идлиба. Ранее власти Сирии согласились на прекращение огня в Идлибе при выполнении нескольких условий.

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