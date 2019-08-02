Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из Идлиба

В ответ на инициативу Дамаска о прекращении огня в идлибской зоне деэскалации Москва в течение суток ожидает от Анкары полного выполнения договоренностей о выводе боевиков из демилитаризованной зоны, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Бакин.

«В целях стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике и в поддержку международной встречи по Сирии в астанинском формате, которая проходит в городе Нур-Султане, <...> президент САР Башар Асад принял решение о полном прекращении огня и любых наступательных действий в зоне деэскалации «Идлиб» с 00.00 2 августа», – приводит ТАСС слова генерала.

«В ответ на сирийскую инициативу в течение 24 часов от турецкой стороны ожидается полное выполнение положений сочинских договоренностей, предусматривающих вывод боевиков и вооружения из демилитаризованной зоны, прекращение обстрелов, разблокирование трассы Дамаск – Алеппо», – сказал Бакин.

Ранее стало известно, что власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб.

Напомним, в Идлибе обострилась обстановка – боевики усилили обстрелы. В конце июля удары из Идлиба были нанесены по восьми населенным пунктам.