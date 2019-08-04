Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе

Боевики из запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» отказались вывести свои формирования из демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии, сообщил ливанский пан-арабский телеканал Al Mayadin.

В заявлении, которое было сделано от имени главаря террористов Абу Мухаммеда аль-Джулани, указывается, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» не собираются покидать линию соприкосновения с правительственными войсками и выводить из буферной зоны тяжелое оружие, передает ТАСС.

По информации сирийского издания Al-Watan, под контролем запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» и ряда других экстремистских группировок находится не менее 80% территории провинции Идлиб.

Напомним, в четверг власти Сирии согласились на прекращение огня в Идлибе при выполнении ряда условий. В ответ на инициативу сирийских властей Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из идлибской зоны деэскалации.

Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в субботу засевшие в Идлибе боевики продолжили обстрел сирийских провинций Хама и Алеппо.

Ранее президент Владимир Путин призвал искоренить террористические группировки в Идлибе. Глава МИД России Сергей Лавров в свою очередь подчеркнул, что любое соглашение исключает сохранение в сирийском Идлибе террористического анклава.

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