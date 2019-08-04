Четверо сирийских военных пострадали от обстрелов засевших в Идлибе боевиков

В результате обстрелов со стороны боевиков из идлибской зоны деэскалации, где действует режим прекращения огня, ранения получили четверо сирийских военных, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин.

По имеющимся у генерала сведениям, за прошедшие сутки в нарушение установленного режима тишины в идлибской зоне деэскалации зафиксировано 15 обстрелов населенных пунктов незаконными вооруженными формированиями, передает ТАСС.

«В результате были ранены четыре военнослужащих Вооруженных сил Сирии», – сообщил генерал.

Напомним, в четверг власти Сирии согласились на прекращение огня в Идлибе при выполнении ряда условий. В ответ на инициативу сирийских властей Россия потребовала от Турции срочного вывода боевиков из идлибской зоны деэскалации.

В субботу запрещенная в России террористическая группировка «Джебхат ан-Нусра» отказалась вывести боевиков из демилитаризованной зоны на северо-западе Сирии.

Более того, засевшие в Идлибе боевики, несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, продолжили обстрел сирийских провинций Хама и Алеппо.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД