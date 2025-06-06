The Sun сообщила о присвоении Бекхэму рыцарского титула

The Sun: Бекхэм станет сэром в честь дня рождения Карла III

Tекст: Мария Иванова

Бывший капитан сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм получит рыцарский титул и станет сэром, передает The Sun

Ожидается, что его имя включат в ежегодный наградной список, который опубликуют на следующей неделе по случаю официального дня рождения короля Карла III. Традиционно монарх отмечает этот праздник летом, в этом году – 14 июня, отмечает ТАСС.

После присвоения высокого звания Бекхэм сможет официально именоваться сэром, а его супруга Виктория – дамой. В 2003 году королева Елизавета II уже вручила ему орден Британской империи за достижения в спорте.

Сейчас общий капитал семьи Бекхэмов оценивается примерно в 500 млн фунтов, что эквивалентно 675 млн долларов. После окончания футбольной карьеры Дэвид Бекхэм активно занимается бизнесом, владеет футбольным клубом и участвует в благотворительных проектах, что стало одним из факторов для включения его в список награждаемых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший футболист Дэвид Бэкхем засмеялся во время речи проповедника на свадьбе принца Гарри.