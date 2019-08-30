Войска Сирии решили в одностороннем порядке прекратить огонь в Идлибе

Сирийские правительственные силы в одностороннем порядке прекратят огонь в зоне деэскалации «Идлиб» с 06.00 мск 31 августа, сообщили в российском Центре по примирению применения враждующих сторон (входит в Минобороны).

Подчеркивается, что прекращение огня вводится с целью стабилизации обстановки, передает ТАСС.

Ранее Анкара заявила об обещании Москвы защитить турецкие войска от сирийской армии. Анкара также заявляла, что турецкие войска покинут сирийскую территорию в случае, если будет найдено политическое решение конфликта в стране.

В середине августа на севере Сирии произошел инцидент с турецкими бронетранспортерами, которые пересекли границу и направились в сторону города Хан-Шейхун – сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции. Власти Турции осудили удар сирийских сил в зоне деэскалации.

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе.