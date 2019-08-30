Турция назвала условия вывода войск из Сирии

Турецкие войска покинут сирийскую территорию в случае, если будет найдено политическое решение конфликта в стране, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу в ходе своего визита в Норвегию.

«Если будет найдено политическое решение в Сирии, наша армия уйдет оттуда», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал NTV.

Чавушоглу добавил, что сейчас сирийские власти «не верят в политическое урегулирование».

В середине августа на севере Сирии произошел инцидент с турецкими бронетранспортерами, которые пересекли границу и направились в сторону города Хан-Шейхун – сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции. Власти Турции осудили удар сирийских сил в зоне деэскалации.

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким лидером сообщил, что Москва и Анкара наметили дополнительные меры по ликвидации террористов в Идлибе.