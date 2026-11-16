Силы ПВО уничтожили 44 беспилотника над Калужской областью

За ночь над Калужской областью уничтожили 44 беспилотника

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дроны были сбиты над территориями Боровского, Жуковского, Кировского, Малоярославецкого и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине Калуги, указал губернатор в Max.

По предварительным данным, в результате падения обломков никто не пострадал. Разрушений инфраструктуры также не зафиксировано, на местах работают оперативные группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду над территорией Калужской области сбили 14 беспилотных летательных аппаратов.

В прошлом месяце силы противовоздушной обороны уничтожили два дрона над Юхновским округом.