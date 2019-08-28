Генпрокуратуру Украины решено переименовать

Партия «Слуга народа» намерена переименовать Генеральную прокуратуру Украины в офис генпрокурора, в результате чего пройдет «чистка» всех кадров.

«Генпрокуратуру реформируют в офис генпрокурора... В свою очередь, региональные ячейки прокуратуры будут переименованы в офисы региональных прокуроров, а местные – в окружные прокуратуры. По словам собеседников в офисе президента, это повлечет «чистку» всех кадров... Планируется также ликвидация органов прокурорского самоуправления, которые были созданы по требованиям международных экспертов», – сообщает интернет-издание «Левый берег» со ссылкой на источник.

Кроме того, по данным издания, планируется также ликвидировать военную прокуратуру с ее нынешними полномочиями.



Ранее Зеленский предложил на должность генпрокурора своего соратника Руслана Рябошапку.

До этого Зеленский реорганизовал администрацию президента, превратив ее в «офис президента» и сократив число кадров.