Зеленский отказался от «администрации президента»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании «офиса президента» путем реорганизации и сокращения численности работников администрации президента.

Текст указа опубликован на сайте президента, в нем также говорится о создании комиссии по реорганизации.

«Образовать офис президента Украины путем реорганизации и сокращения численности работников администрации президента Украины», – сказано в документе.

Кроме того, в указе определена структура офиса президента. Он предусматривает руководителя Офиса президента, руководителя Аппарата Офиса резидента, нескольких заместителей, помощников, советников, прессекретаря, 8 директоратов и 9 департаментов.

Возглавлять офис главы государства будет нынешний руководитель офиса. Главой комиссии по реорганизации администрации президента назначен Стасенко Игорь.

Ранее стало известно, что команда Зеленского намерена реформировать администрацию главы государства по принципу от «рудимента советской системы к современному европейскому офису».