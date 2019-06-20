Команда Зеленского назвала администрацию президента рудиментом советской системы

Команда президента Украины Владимира Зеленского заявила, что намерена реформировать администрацию главы государства по принципу от «рудимента советской системы к современному европейскому офису».

Соответствующе видео с обсуждением реформы с участием президента и членов его администрации опубликовано в YouTube.

«В целом мы сюда пришли с целью реорганизации администрации президента. Реорганизации материальной – всего, что мы видим вокруг», – отметил глава администрации Андрей Богдан.

«Всего, что еще не вынесли», – добавил Зеленский.

По словам замглавы администрации Руслана Рябошапки, в первую очередь будет изменено название структуры. «Для начала мы уходим от названия «администрация» и переходим к термину, который более современный и европейский, – «офис главы государства» – сказал он.

Его поддержал и глава администрации Зеленского Андрей Богдан, который также предложил опираться на европейский опыт.

«Мы проведем реформу ментальную - переформатирование администрации президента из рудимента советской системы в современный европейский офис президента Украины», – подчеркнул Богдан.

В свою очередь, Зеленский заявил, что в ходе проведения реформы администрации его команда нацелена «на уменьшение денег, которые тратит государство Украины на президентскую структуру».

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