Систему «Курс» решили не ремонтировать до стыковки «Союза» с космороботом с МКС

Члены экипажа МКС не будут ремонтировать систему «Курс» до стыковки с кораблем «Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту, сообщил первый замгенконструктора РКК «Энергия», руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

«Рвать разъемы и влезать в схему давайте мы не будем... Мы вчера поработали, там, как говорится, «полный мармелад», – передает ТАСС слова Соловьева во время переговоров, трансляция которых ведется на сайте НАСА.

Тем временем, космонавт Александр Овчинин расскзал, что сфотографировал и отправил на Землю фото разъема, который, по его оценке, «никаких вопросов не вызывает».

Кроме того, решено не вскрывать систему, пока к МКС не пристыкуется пилотируемый корабль «Союз МС-14» с «Федором» на борту.

Напомним, в субботу корабль «Союз» не смог состыковаться с МКС в запланированное время. Стыковка была запланирована на 08.31 мск субботы.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщал, что это могло произойти из-за неполадок в системе стыковки корабля «Курс». Информацию подтвердили в НАСА.

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