Депутатов Госдумы отзовут из отпусков для работы в комиссии по вмешательству в дела России

Российские парламентарии будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии Госдумы по вмешательству во внутренние дела России, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Посчитали правильным, чтобы комиссия начала работать незамедлительно. Депутаты будут отозваны из отпусков», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

По его словам, принцип невмешательства во внутренние дела должен лежать в основе взаимоотношений с Россией.

«Мы приняли решение, основываясь на принципе, которым руководствуется наша страна – невмешательство в суверенные дела других государств. В этой связи считаем (необходимым), чтобы этот принцип был в основе выстраивания отношения и с нашим государством, с Российской Федерацией. Учитывая, что огромное количество фактов сегодня говорят об обратном. Мы с вами видим, как на государственных каналах ряда стран звучат заявления «Вставай, Москва», призывы, указывают место сбора. Все это говорит о вмешательстве в дела Российской Федерации. Мы этого допустить не можем», – сказал Володин.

Он добавил, что подготовленный комиссией по расследованию вмешательства в дела России доклад будет передан правоохранителям.

В свою очередь глава комиссии, председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что первое заседание комиссии состоится 30 августа.

В понедельник на заседании совета Госдумы было принято решение о создании соответствующей комиссии. В ее состав вошли 12 депутатов.

4 августа официальный представитель МИДа заявила, что дипломатические сотрудники и СМИ США и Германии вмешиваются во внутренние дела РФ, освещая несогласованные митинги в Москве.

На факты вмешательства также указывал Совет Федерации.