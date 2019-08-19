Определена доля мяса в продуктовом бюджете россиянина

В среднем россияне тратят почти треть своего месячного «продуктового» бюджета на покупку мяса, свидетельствуют данные Росстата. По мнению экспертов, это объясняется в том числе разнообразием мясных продуктов и трендом на снижение цен на них.

По данным статистического ведомства, в 2018 году в среднем на еду один житель России тратил в месяц 6 тыс. 41 рубль на покупку продуктов, не включая расходы на алкоголь. На мясо и мясные продукты уходило 29,9% расходов – 1 тыс. 806 рублей, передает РИА «Новости».

На втором месте в списке основных расходов на продукты идет молоко и молочные продукты (16,6%, чуть больше 1 тыс. рублей в месяц). На третьем месте – хлеб и хлебобулочные изделия (14,6%, 882 рубля).

10,5% расходов уходит на овощи. Покупку картофеля специалисты считали отдельно – 2,1%. 9,6% расходов на еду тратится на фрукты и ягоды, на рыбу – 7,2%, на сахар и сладости – 6,3%. Еще 1,7% в месяц тратится на яйца и 1,5% на растительное масло.

Как отметил профессор РЭУ им. Плеханова, доктор экономических наук Вячеслав Чеглов, доля мяса в потреблении растет во многом потому, что рынок смог предложить полноценный ассортимент мясной продукции отечественного производства, при этом все чаще охлажденного мяса, как в низком ценовом сегменте (курица и свинина), так и в высоком (говядина, мясо индейки).

В настоящее время розничные цены на мясо достаточно стабильны и демонстрируют тренд на снижение, указал специалист. Кроме того, мясо постоянно участвует в промоакциях в магазинах, что позволяет сегодня купить свиную корейку по цене 280 рублей за килограмм, а мясо бройлера за 120-130 рублей, добавил эксперт.

Чеглов считает, что сокращения потребления мяса ожидает не стоит. По его словам, ожидается снижение рубля к основным валютам, что будет стимулировать производителя к экспорту зерновых и рыбы. «На импорте будет сказываться ужесточение санкционной политики, и, наконец, сокращение реальных денежных доходов не позволит большей части населения переключиться на здоровое питание», – заключил профессор.

Ранее сообщалось, что россияне за почти 40 лет стали есть вдвое меньше картофеля, увеличив потребление фруктов и ягод. Эксперты связывают эту закономерность со стремлением к здоровому образу жизни.

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