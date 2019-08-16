Рацион россиян резко изменился

Россияне за почти 40 лет стали есть вдвое меньше картофеля, увеличив потребление фруктов и ягод. Эксперты связывают эту закономерность со стремлением к здоровому образу жизни, следует из тематического отчета Росстата.

В 1980 году жители страны потребляли 117 килограммов картофеля на человека в год, а в 2018 году эта цифра снизилась до 59. Потребление фруктов и ягод изменилось в обратную сторону: было 35 килограммов на человека в год, стало – 74, передает радио Sputnik.

Кроме того, теперь россияне едят больше рыбы и рыбопродуктов – если в 1980 году в год на человека приходилось 17 килограммов, то в 2018 году уже 22 килограмма.

Больше стали есть овощей и бахчевых: 92 и 104 килограмма соответственно.

Также в 1980 году в среднем на человека приходилось 70 килограммов мяса в год. В 2000 году эта цифра снизилась до 50 килограммов, а в 2018 – выросла до 89.

Хлеба, круп и макарон среднестатистический россиянин стал есть в 2018 году 112 килограммов – на 16 меньше, чем в 1980 году.

Серьезные изменения произошли в потреблении молочных продуктов - 390 килограммов в 1980 году и 266 килограммов в 2018 году.

Снижение коснулось и потребления яиц – с 286 до 231 штуки в год на человека, так же как и сахара и кондитерских изделий с 35 килограммов до 31.

Врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Александрова считает, что такие изменения можно связать со стремлением россиян к более здоровому образу жизни.

«Уже только ленивый не знает, что плохо есть много крахмала в виде картошки, много глютена в виде хлеба, и что нужно обязательно есть овощи и фрукты», – указала она.

По словам эксперта, увеличивается количество людей, которые заботятся о своем здоровье. Также выросла доступность фруктов и овощей.

«Когда у нас были зеленые огурцы – к Новому году с дефицитом доставали, а сейчас и теплицы есть, и круглый год любые фрукты, овощи», – напомнила врач.

«Русские традиции с любовью к картошке и хлебу остаются, но, тем не менее, мы сдвигаемся в нужную сторону, в целом это, конечно, позитивные данные, но есть еще над чем работать», – добавила Александрова.

При этом она подчеркнула, что даже сниженный показатель потребления сахара и кондитерских изделий в 30 килограммов – все равно много.

«На следующем этапе надо пропагандировать отказ от такого большого количества кондитерских изделий и сладкого», – считает диетолог.

Она напомнила, что «норма, при которой наблюдается минимальная заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением – 5-7 килограммов сахара в год на человека».

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