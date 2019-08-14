Названы продлевающие молодость продукты

Включение в ежедневный рацион традиционной индийской пряности куркумы помогает продлить молодость организма и сохранить здоровье мозга, сообщил представитель японского национального центра гериатрии и геронтологии профессор Хидетоши Эндо.

Исследователи проанализировали, в каких странах деменция (старческое слабоумие) встречается чаще всего. Они пришли к выводу, что среди индийских долгожителей она встречается очень редко, а в Японии, где зафиксирована самая высокая продолжительность жизни, деменция довольно распространена, передает «Российская газета».

В университете Лос-Анджелеса также утверждают, что именно регулярное употребление куркумина, который содержится в куркуме, улучшает память и функции мозга. Исследования показали, что куркумин является противовоспалительным средством и выступает в качестве антиоксиданта.

Эксперты провели эксперимент, в котором участвовали добровольцы от 50 до 90 лет, не имевшие проблем с памятью и отмечавшие наличие такой проблемы. Им предложили употреблять куркумин не реже двух раз в неделю полтора года.

По завершению исследования оказалось, что люди, принимавшие куркумин, намного улучшили свою память и внимание. Добровольцы также отмечали, что у них улучшилось настроение.

Не менее важным компонентом является Omega-3. Он помогает сохранить здоровые сосуды и мозг. Больше всего Omega-3 содержится в жирных сортах морской рыбы, также в растительном масле, орехах и авокадо.

Ранее главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубов заявила, что молодой зеленый горошек положительно влияет на нервную систему и повышает стрессоустойчивость.