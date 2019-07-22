Названы помогающие бороться со стрессом продукты

Молодой зеленый горошек положительно влияет на нервную систему и повышает стрессоустойчивость организма, сообщила главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Стародубова рассказала, что горошек полезен благодаря высокому содержанию витаминов группы В и магния, а также белка растительного происхождения, которые способствуют укреплению мышечной ткани и повышению иммунитета, передает АГН «Москва».

Она посоветовала также употреблять летом больше свежей зелени и пряных трав, полезных благодаря витаминам С, А, Е, группы B, минералам, терпенам, гликозидам, флавоноидам и инулину.

Стародубова также рекомендовала есть кабачки, богатые клетчаткой и витаминами.

«Низкая калорийность продукта при относительно высоком содержании клетчатки делают кабачок незаменимым продуктом для тех, кто борется с лишними килограммами или старается поддерживать вес в норме», – уточнила диетолог.

Ранее китайские ученые, по итогам 16-летнего наблюдения за диетой более 240 тыс. мужчин и 180 тыс. женщин и по результатам проведенного исследования, назвали продукт, который снижает уровень смертности.

Напомним, в июле 2018 года ученые из Университета Массачусетс-Лоуэлл провели исследование, по результатам которого выяснилось, что дети, которые регулярно принимают пищу с высоким содержанием омега-3, ведут себя спокойнее сверстников, что также оказывает положительный эффект на нервную систему их родителей.

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