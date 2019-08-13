После операции в Сирии решено модернизировать экипировку летчиков

Принято решение модернизировать экипировку летчиков боевой авиации, учитывая опыт операции в Сирии, сообщил гендиректор – главный конструктор Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергей Поздняков.

Он сообщил, что «актуальным стал вопрос о модернизации разгрузочного жилета». В частности, речь идет о «размещении сигнальных ракетниц, медицинских препаратов, питания и воды, гранат, пистолета и т.д».

Поздняков отметил, что «у вертолетчиков такие жилеты есть», но их требуется «адаптировать к катапультированию из самолета на больших скоростях», передает РИА «Новости».

Уже изготовлен прототип жилета. До конца лета «планируется сформулировать окончательное техническое задание». Для испытаний жилет должны представить в 2020 году.