Боевой состав ВКС России усовершенствуют с учетом сирийского опыта

Министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства заявил, что по итогам боевых действий в Сирии усовершенствуют боевой состав ВКС России, более десятка типов самолетов и вертолетов будут модернизированы.

«На основе полученных данных проводится модернизация 11 типов самолетов и вертолетов», – сказал Шойгу, передает РИА «Новости».

По его словам, продолжается сбор и анализ сведений о результатах боевого применения в Сирии более 60 серийных и перспективных образцов российской военной техники.



«Для оценки в боевой обстановке заявленных возможностей разрабатываемой военной техники в феврале текущего года проведены практические пуски перспективных крылатых ракет оперативно-тактического назначения с самолета пятого поколения Су-57», – отметил министр.

Он также подчеркнул, что операция в Сирии стала экзаменом для военнослужащих. «Серьезным экзаменом для Воздушно-космических сил стала специальная операция в Сирийской Арабской Республике, в которой на ротационной основе приняло участие большинство летного и инженерно-технического состава», – сказал Шойгу передает ТАСС.

По словам министра, полученные в ходе операции навыки и знания применяются при подготовке войск и органов военного управления и при разработке учебно-методических пособий.

Шойгу рассказал, что боевые возможности ВКС России за два года значительно улучшились. «В соединения, воинские части и подразделения ВКС [с 2016 года] поставлено более 600 новых и модернизированных единиц и комплексов вооружения и военной техники. За два года доля современных образцов возросла на 10%», – сообщил он.



Министр отметил, что за два года показатели налета увеличились на 11% благодаря повышению уровня исправности авиационной техники. «В целом боевые возможности Воздушно-космических сил повысились на 11,7%», сказал Шойгу.

По его словам, с 2016 года в ВКС сформированы управления двух авиационных дивизий, зенитной ракетной бригады и военно-транспортного авиационного полка. «Радиолокационными станциями, расположенными на территории России, создано сплошное радиолокационное поле системы предупреждения о ракетном нападении на всех воздушно-космических направлениях», – подчеркнул он.

Министр также заявил о необходимости наращивать возможности ВКС. «Анализ современных вооруженных конфликтов показывает, что государства, не имеющие надежной воздушно-космической обороны, рискуют прекратить свое существование. Печальный опыт мы видим: это Югославия, Ливия – яркие тому примеры. И на грани этого, естественно, стояла и Сирия», – сказал Шойгу.



Глава Минобороны добавил, что исход военного противоборства в настоящее время во многом зависит от успешных действий в воздушно-космическом пространстве. «Поэтому наращивание возможностей Воздушно-космических сил является одним из приоритетных направлений нашей работы», – заключил он.

Ранее сообщалось, что по итогам операции в Сирии Минобороны начало обновление спасательного снаряжения для летного состава ВКС.