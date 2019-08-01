Установлен неожиданный мотив для получения взяток коррупционерами

В НИИ Университета прокуратуры провели исследование, которое установило, что типичный российский коррупционер действует не из жадности, а из любви к семье.

«Абсолютно в противоречии со сложившимся стереотипом, у коррупционных преступников значимость материальных ценностей была невысокой... Наиболее значимые ценности: свобода, семья, любовь и так далее», – рассказала научный сотрудник отдела психологического обеспечения прокурорской деятельности НИИ Наталья Ратинова, передает РИА «Новости».

По данным исследования, коррупционеры отрицают общественный статус, качество развлечений и материальное благополучие в целом как стимулы, которые подтолкнули их к преступлениям.

Отмечается, что психолого-правовое исследование типичного коррупционера проходило на протяжении нескольких лет. Ученые пытались определить, что важно для таких преступников, а что не имеет значения.

Исследование проводилось на группе экс-сотрудников правоохранительных органов, которые были осуждены за коррупцию на реальные сроки, контрольной группой были «законопослушные госслужащие».

«В исследованиях использовались различные диагностические методики, чтобы добиться достоверности», – пояснила Ратинова.

В декабре 2018 года Генпрокуратура описала черты характера и образ жизни типичного российского взяточника. Согласно этим данным, коррупционерами чаще всего бывают 40-летние обеспеченные общительные и целеустремленные мужчины, желающие жить «еще лучше».