К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?4 комментария
Кремль выразил благодарность США за посредничество по Украине
Москва признательна Соединенным Штатам за их посреднические усилия в урегулировании ситуации вокруг Украины, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отметил, что Вашингтон продолжает выполнять роль посредника, и подчеркнул благодарность России за эти шаги, передает ТАСС.
Представитель Кремля сообщил, что российская сторона поддерживает контакты с США по различным каналам, включая вопросы, связанные с украинским урегулированием.
Пресс-секретарь президента также напомнил, что недавно состоялся телефонный разговор между лидерами двух стран, и подчеркнул важность дальнейшего диалога между Москвой и Вашингтоном.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Трамп выказал заинтересованность в том, чтобы Москва подключилась к разрешению вопроса по иранской ядерной программе. Путин рассказал американскому коллеге о попытках Киева сорвать терактами переговорный процесс.