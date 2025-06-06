В Нидерландах остановили поезда из-за забастовки работников железной дороги

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Нидерландах прекращено движение поездов по всей стране из-за забастовки персонала государственной железнодорожной компании NS, сообщает ТАСС.

Акция протеста затронула центральные районы, включая Утрехт – ключевой транспортный узел страны, через который проходит большая часть железнодорожных маршрутов. В Утрехте также осуществляется координация движения поездов по всей национальной сети.

В то же время движение между Центральным вокзалом Амстердама и аэропортом Схипхол сохраняется. Кроме того, продолжают ходить международные поезда, за исключением Eurocity Direct, но воспользоваться ими могут только пассажиры, следующие за границу.

На сайте перевозчика размещено предупреждение о новых забастовках: очередные акции намечены на 10 июня в западной части страны и на 12 июня в северо-западном и восточном регионах. В эти даты ожидаются значительные перебои в графике движения поездов.

Компания NS советует пассажирам заранее продумывать маршруты, следить за обновлениями через мобильное приложение и проверять расписание перед отправлением.

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