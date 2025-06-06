Кремль отверг сравнение конфликта на Украине с детской дракой

Tекст: Александра Юдина

В Кремле подчеркнули, что конфликт на Украине рассматривается как экзистенциальный вопрос, затрагивающий безопасность и будущее России, передает ТАСС.

Песков заявил, что у президента США может быть собственная точка зрения, однако для России эта ситуация представляет собой экзистенциальный вопрос, связанный с национальными интересами, безопасностью и будущим страны.

Песков отметил, что именно по этой причине Россия продолжает спецоперацию на Украине, подчеркнув, что к ней прибегли только после того, как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими методами.

Напомним, Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сравнил конфликт между Россией и Украиной с дракой между двумя детьми.