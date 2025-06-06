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Кремль отверг сравнение конфликта на Украине с детской дракой
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не поддерживает высказывание президента США Дональда Трампа о том, что конфликт на Украине якобы похож на «драку между двумя детьми».
В Кремле подчеркнули, что конфликт на Украине рассматривается как экзистенциальный вопрос, затрагивающий безопасность и будущее России, передает ТАСС.
Песков заявил, что у президента США может быть собственная точка зрения, однако для России эта ситуация представляет собой экзистенциальный вопрос, связанный с национальными интересами, безопасностью и будущим страны.
Песков отметил, что именно по этой причине Россия продолжает спецоперацию на Украине, подчеркнув, что к ней прибегли только после того, как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими методами.
Напомним, Трамп на встрече с канцлером Германии Фридрихом Мерцем сравнил конфликт между Россией и Украиной с дракой между двумя детьми.