Криминальный авторитет Чачибай обжаловал приговор

Tекст: Алексей Дегтярев

В инстанции зарегистрировали кассационную жалобу на приговор Чачибаю, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.

Осужденный обжаловал решение, по которому получил 15 лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство.

Ранее Чачибай уже подавал апелляционную жалобу, однако добиться смягчения наказания ему не удалось. По данным следствия, Чачибай контролировал зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы Москвы, Петербурга и нескольких областей.

Прокуратура установила, что в этих учреждениях Чачибай назначал из числа заключенных лиц, которые находились под его покровительством и выполняли поручения, основываясь на обычаях криминального мира.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил Чачибая к 15 годам колонии в сентябре 2024 года.