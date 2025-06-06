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Криминальный авторитет Чачибай обжаловал приговор
Криминальный авторитет Давид Чачибай решил обжаловать приговор, предусматривающий 15 лет лишения свободы по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили в Мосгорсуде.
В инстанции зарегистрировали кассационную жалобу на приговор Чачибаю, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение суда.
Осужденный обжаловал решение, по которому получил 15 лет колонии за занятие высшего положения в преступной иерархии и вымогательство.
Ранее Чачибай уже подавал апелляционную жалобу, однако добиться смягчения наказания ему не удалось. По данным следствия, Чачибай контролировал зону преступного влияния в учреждениях уголовно-исполнительной системы Москвы, Петербурга и нескольких областей.
Прокуратура установила, что в этих учреждениях Чачибай назначал из числа заключенных лиц, которые находились под его покровительством и выполняли поручения, основываясь на обычаях криминального мира.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил Чачибая к 15 годам колонии в сентябре 2024 года.