К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?4 комментария
Песков объяснил причины начала спецоперации на Украине
Песков заявил, что СВО началась после исчерпания дипломатического решения
В Кремле считают, что спецоперация стала необходимой после провала всех дипломатических инициатив России по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, начало специальной военной операции на Украине стало следствием исчерпания всех возможностей урегулирования ситуации дипломатическим путем, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента России сообщил, что дипломатические способы урегулирования были отвергнуты западными странами, а российские инициативы не получили поддержки.
Песков подчеркнул, что действия российских военных в рамках спецоперации являются прямым ответом на террористические действия киевского режима. По его словам, все, что происходит в ходе СВО, стало реакцией на действия украинских властей, которые, как считают в Москве, проявляют все черты террористического режима.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим перерождается в террористическую организацию.