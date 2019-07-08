Украинский министр разместил картинку с вторжением ВСУ в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян отреагировал на скандал с телемостом «Надо поговорить» между украинской и российской сторонами.

Политик разместил в своем Facebook фото с движущимися к Кремлю танками с украинскими флагами и надписью «Пагаварiть так пагаварiть!».

«Животные да скотины нам не нужны», – добавил министр в комментариях, очевидно, имея в виду представителей российской стороны.

Напомним, двухчасовой телемост NewsOne и «России 1» собирались провести 12 июля, однако эти планы встретили сопротивление на Украине, в том числе в Верховной раде и в Украинском союзе журналистов. Украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за планировавшегося телемоста.

Омелян известен своей воинственной антироссийской позицией. В 2019 году ему на день рождения подарили торт в виде развалин московского Кремля. В октябре 2018 года он призывал сограждан идти с автоматом на Москву и Кубань.

Что касается практических шагов, то именно емупринадлежит инициатива о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.