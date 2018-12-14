В кабмин Украины внесено предложение о прекращении ж/д сообщения с Россией

Министерство инфраструктуры Украины представило правительству предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, заявил глава ведомства Владимир Омелян.

«Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение кабинета министров, мы ее обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответа. Решения пока нет», – сказал Омелян, передает ТАСС со ссылкой на UNN.

Омелян добавил, что не знает, когда именно будет рассмотрен этот вопрос.

«Я не являюсь главой правительства или единоличным человеком, который решает вопросы, связанные с кабинетом министров, – это коллегиальный орган», – сказал министр.

6 августа Омелян заявил, что Киев рассматривает возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Министр ранее сообщал, что гражданам его страны незачем ездить к соседям.