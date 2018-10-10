Омелян призвал украинцев идти с автоматом на Москву и Кубань

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил на вопрос, что нужно делать украинцам, желающим попасть в Россию на поезде.

«Надевать форму, брать автомат, идти воевать, и потом – после возвращения Кубани и Москвы – можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать», – сказал Омелян в интервью «Громадьске ТВ».

Министр инфраструктуры Украины Омелян на вопрос «Что делать после отмены ж/д сообщения тем, кто хочет поехать в Россию?»: Одевать форму, брать автомат, идти воевать и потом – после возвращения Кубани и Москвы – можно разговаривать о том, что очень надо и хочется поехать pic.twitter.com/7w5WdXhbFO — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 12 октября 2018 г.

Омелян известен своими высказываниями о необходимости прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Ранее он заявлял, что подобный шаг станет «облегчением для украинских граждан» и якобы принесет стране еще большую прибыль.