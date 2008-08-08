Украинский министр пообещал рост прибыли из-за отмены ж/д сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян снова заявил о важности прекращения железнодорожного сообщения с Россией, отметив, что это станет «облегчением для украинских граждан» и якобы принесет стране еще большую прибыль.

«Я придерживаюсь мнения о необходимости закрытия (железнодорожного) сообщения с Россией», – сказал министр инфраструктуры на пресс-конференции.

О вероятных сроках Омелян ничего не сообщил. При этом он считает, что железная дорога Украины не потерпит никаких убытков, так как на перевозки внутри страны поездов не хватает, пишет ТАСС.

«Эти восемь поездов, ныне курсирующих в российском направлении, могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны, и генерировали бы не меньше прибыль, а, допускаю, и больше, чем они сейчас генерируют в восточном направлении», – уверен министр.

Согласно данным «Укрзализныци», самую большую прибыль в 2017 году Украине принесли именно поезда до Москвы и Санкт-Петербурга. Только три маршрута из Киева и Одессы до российских городов позволили заработать за год 274 млн гривен (около 10 млн долларов).

Напомним, что в августе на Украине подготовили законопроект о прекращении транспортного сообщения с Россией.