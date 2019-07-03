У экс-главаря самарской ОПГ нашли схрон с самодельными взрывными устройствами

У экс-лидера самарской ОПГ «Законовские» Алексея Рыжова найден тайник с оружием, боеприпасами, самодельными взрывными устройствами, об этом сообщила пресс-служба самарского УФСБ.

Схрон был найден в садоводческом товариществе, в нем хранились самодельные СВУ магнитного типа, автомат Калашникова с тремя магазинами, три ручных гранаты, девять запалов к гранатам, две тротиловые шашки и 236 патронов, передает «Интерфакс».

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте ФСБ и МВД задержали группу подпольных производителей оружия, которые действовали на территории 14 регионов России.