Задержана действовавшая в 14 регионах банда подпольных оружейников

ФСБ и МВД задержали группу подпольных производителей оружия, которые действовали на территории 14 регионов России, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«ФСБ РФ во взаимодействии с МВД России пресечена деятельность преступной группы, причастной к изготовлению оружия, модернизации гражданских образцов в боевые аналоги и их последующему сбыту в различные субъекты страны», – сообщили в ЦОС, передает ТАСС.

Там также добавили, что были задержаны организатор бизнеса и его сообщники в 14 субъектах страны.

По местам проживания и работы подозреваемых найдено и изъято 95 единиц оружия российского и иностранного производства. Среди них находились пистолет-пулемет, 19 карабинов и винтовок, 41 пистолет и револьвер, 34 самодельных стреляющих устройств и более 500 заготовок для их изготовления, приборы для бесшумной стрельбы, свыше 3,5 тыс. патронов различного калибра.

«Прекращена деятельность 5 нелегальных мастерских по изготовлению и модернизации оружия, оснащенных специализированным оборудованием», – добавили в ФСБ.

Следователи решают вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 222 и 223 УК «Незаконный оборот оружия» и «Незаконное изготовление оружия».

В декабре ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала банду, занимавшуюся восстановлением гражданского оружия и производством боеприпасов в подпольных мастерских и сбытом