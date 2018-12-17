ФСБ задержала банду подпольных оружейников

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержала банду, занимавшуюся восстановлением гражданского оружия и производством боеприпасов в подпольных мастерских и сбытом на территории России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту в различных субъектах страны», – сообщается на сайте ведомства.

В Москве, Московской, Брянской, Калужской и Нижегородской областях задержали организатора криминального бизнеса и активных членов преступной группы, говорится в сообщении.

В ходе спецоперации и следственных действий по местам проживания и работы задержанных обнаружено и изъято большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывных устройств и средств инициирования взрыва.

«Прекращена деятельность двух нелегальных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов», – добавляет ФСБ.

После экспертиз изъятого вооружения будут приняты решения о возбуждении в отношении членов преступной группы уголовных дел.

В октябре ФСБ пресекла деятельность группы подпольных оружейников в Санкт-Петербурге и Петрозаводске.