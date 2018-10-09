ФСБ вскрыла банду подпольных оружейников

ФСБ установила подпольных оружейников в Санкт-Петербурге и Петрозаводске: группа производила самодельные взрывные устройства (СВУ) и боеприпасы.

«ФСБ пресечена деятельность межрегиональной преступной группы, причастной к изготовлению и сбыту самодельных взрывных устройств, огнестрельного оружия и боеприпасов на территории Северо-Западного федерального округа», – сообщили в центре общественных связей ФСБ, передает ТАСС.

У подпольщиков изъяли 36 СВУ, более 1,3 кг взрывчатки и ее составляющих, 19 единиц огнестрельного оружия, более 100 запчастей оружия, инструменты для его ремонта и производства.

Также в коллекции банды нашли пистолеты ПМ, «Люгер», винтовку Мосина, гранаты и 1,4 тыс. патронов.

Следственные подразделения ФСБ возбудили по данным фактам несколько уголовных дел, задержаны трое подозреваемых.

В сентябре 2018 года в Хабаровском крае полицейские обнаружили схрон с артиллерийскими снарядами.

В марте 2017 года ФСБ разоблачила крупную группу торговцев оружием, у которых изъяли три авиационные пушки.