В Хабаровском крае найден схрон с боеприпасами

В лесном массиве в районе поселка Токи Хабаровского края сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон с боеприпасами, в котором были найдены артиллерийские снаряды и боевые гранаты, сообщает Пограничное управление ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

В Погрануправлении ФСБ уточнили, что в тайнике были обнаружены три артиллерийских снаряда и пять взрывателей к ним, а также пять боевых гранат РГД-5, передает РИА «Новости».

Найденные боеприпасы имеют следы коррозии из-за длительного нахождения в земле, что затрудняет их исследование и транспортировку к месту уничтожения, сообщили в правоохранительных органах.

Напомним, в середине августа на востоке Москвы был найден тайник с огнестрельным оружием.