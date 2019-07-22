«Похоронивший» президента Туркмении политолог извинился

Политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев принес извинения за сообщение о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, которое было опровергнуто.

«Очень рад, что информация о смерти Гурбангулы Бердымухамедова не подтвердилась. Приношу свои извинения родным и близким президента, а также всем гражданам Туркменистана», – написал он в своем Facebook.

«Ранее полученная информация оказалась опровергнута тем же источником», – добавил Рубаев.

Накануне Рубаев со ссылкой на источники в Ашхабаде сообщил российским СМИ о смерти Бердымухамедова. В посольстве республики в Москве заявили, что это «абсолютная ложь».