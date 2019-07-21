СМИ сообщили о смерти президента Туркмении Бердымухамедова

Политолог, директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в Ашхабаде сообщил российским СМИ о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова

«Люди, которые мне сообщили, они живут в Ашхабаде. Они бизнесмены. Я когда спросил, точно ли, они сказали: есть знакомые, которые работают в спецслужбах, они передают, что это так, что это произошло, когда он вышел в отпуск», – приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

Ранее о смерти лидера республики сообщил YouTube-канал «Свободный Туркменистан». По его данным, политик ушел из жизни 20 июля во второй половине дня.

По данным СМИ, причиной смерти могла быть острая почечная недостаточность.

Между тем телеканал НТВ со ссылкой на туркменские источники сообщает, что исчезновение Бердымухамедова не связано с его кончиной. Утверждается, что у главы республики тяжело заболела мать. По информации СМИ, Бердымухамедов мог улететь в Германию, чтобы навестить ее.

По данным прессы, Бердымухамедов не появлялся на публике около двух недель.

Глава Туркмении ушел в отпуск 15 июля. «Хроники Туркменистана» сообщают, что в первый день отдыха глава республики завершил 11-й том книги-справочника «Лекарственные растения Туркменистана». «Во время работы Бердымухамедов вдохновлялся своими клипами на свои же песни», – говорится в сообщении.

Гурбангулы Бердымухамедов родился 29 июня 1957 года. С 2006 года он возглавлял Туркмению. Официально сообщения о его смерти не подтверждены.