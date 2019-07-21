Посольство Туркменистана назвало ложью сообщения о смерти Бердымухамедова

Информация о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствует действительности, сообщили в посольстве республики в Москве.

«Это абсолютная ложь», – сказал ТАСС представитель посольства.

Ранее в воскресенье директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев со ссылкой на источники в Ашхабаде сообщил российским СМИ о смерти президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова.