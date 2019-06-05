Минобороны ответило на критику ВМС США действий Су-35 над Средиземным морем

Минобороны не подтверждает сообщения пресс-службы 6-го флота США о небезопасном перехвате российским Су-35 американского самолета над Средиземным морем.

«4 июня около 12.30 мск российскими средствами контроля воздушного пространства авиабазы Хмеймим (САР) над нейтральными водами Средиземного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к российскому пункту базирования ВМФ Тартус», – сообщили в Минобороны, передает РИА «Новости».

Для распознавания воздушной цели в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных средств ПВО на российской авиабазе Хмеймим. На безопасной дистанции экипаж российского истребителя идентифицировал воздушный объект как американский самолет-разведчик Р-8А «Посейдон».

«После того, как американский самолет изменил направление движения, российский истребитель вернулся на авиабазу», – подчеркнули в ведомстве.

Позже, в 15.41 мск, российские средства контроля воздушного пространства вновь зафиксировали приближение американского самолета-разведчика Р-8А «Посейдон» к российскому пункту базирования ВМФ Тартус.

«В воздух был поднят дежурный экипаж российского Су-35, который приблизился на безопасное расстояние и сопроводил американский самолет, пока Р-8А не изменил направление полета и вышел за пределы контролируемого средствами ПВО воздушного пространства», – отметили в военном ведомстве.

Минобороны подчеркивает, что все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Обращений от американского центра деконфликтации полетов авиации в Сирии российскому командованию не поступало.

Ранее пресс-служба 6-го флота ВМС США сообщила, что российский истребитель Су-35 провел «небезопасный» перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Средиземным морем.

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