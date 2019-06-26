СК возбудил дела по фактам ранений жителей Донбасса в ходе обстрела ВСУ

Следственный комитет возбудил уголовные дела после обстрела украинскими военнослужащими гражданских объектов в ДНР, в результате чего ранения получили два человека.

По данным следствия, 22 июня военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины, «выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, по улице Боткина Никитовского района города Горловки самопровозглашенной Донецкой Республики», говорится в сообщении на сайте СК.

21 июня ВСУ обстреляли «из тяжелой артиллерии объекты гражданской инфраструктуры в поселке Веселое Ясиноватского района», в результате чего ранения получила несовершеннолетняя девушка, а также 63-летний местный житель.

Украинские военные «нарушили Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и Дополнительного протокола II к ней».

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

Ранее ДНР обратилась мировому сообществу с призывом принудить Киев к миру.