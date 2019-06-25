ДНР обратилась к мировому сообществу

Мировое сообщество должно принудить Киев к миру, заявил глава пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что власть в Киеве сменилась, но обстрелы со стороны украинских силовиков продолжаются, причем огонь сосредоточен на «жилых объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения», передает РИА «Новости».

Безсонов призвал «мировое сообщество и представителей международных организаций принудить преступное украинское руководство к миру».

Как сообщил Безсонов, в понедельник ВСУ обстреляли Донецкую фильтровальную станцию, а накануне повредили шесть домов в Горловке.