ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР

ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.

«Впервые в этом году зафиксировано применение фосфорных боеприпасов. После интенсивных обстрелов населенного пункта Доломитное, который на текущей неделе четыре раза подвергся минометному обстрелу, обнаружена часть 120-мм мины, начиненная фосфором, которая представлена вашему вниманию», – цитирует Басурина «Донецкое агентство новостей».

Он добавил, что подобные снаряды способны выжигать целые кварталы и напомнил, что они запрещены к использованию.

В среду стало известно, что украинские войска нанесли массированный удар по западным кварталам Донецка – обстреляны оказались Петровский район города, поселок Жабичево, село Васильевка и район аэропорта. Позднее в сети опубликовали видео обстрела.